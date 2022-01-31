Yaptığı şeye polis bile inanamadı

Erzurum'da bir adam eşiyle tartıştıktan sonra tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi. Merdivenle direklere tırmanan şahıs, elindeki 3 metre uzunluğundaki demir boru ile şehir kameralarını parçaladı.

Olay, dün gece yarısı Yakutiye ilçesindeki Topdağı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde eşiyle tartışan İbrahim Ş. (35) isimli şahıs evden ayrıldı. Eşinin şikayetçi olması üzerine sinirlenen İbrahim Ş., ilginç bir tepki gösterdi. Şahıs Topdağı Caddesinde bulunan şehir kamerası direğine tahta merdiveniyle tırmandıktan sonra elindeki 3 metrelik demir boru ile kameraları parçaladı. Ardından diğer bir direkte bulunan şehir kamerasına taş atan İbrahim Ş., hızla ara sokaklarda kayboldu.

Polisin şahsı arama çalışmaları devam ederken, İbrahim Ş.'nin 5 ay önce Erzurum Adliyesi önünde bir kamyonetin üzerine çıkarak üzerine döktüğü benzinle kendini yakmaya çalıştığı öğrenildi.