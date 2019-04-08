İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yaptırmış, mazbatasını alarak göreve başladı

Cumhur ittifakı Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış mazbatasını alarak resmen göreve başladı.


seçim karargahında partililerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat , MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal , İl ve İlçe Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları, Gençlik Kolları, Kadın Kolları teşkilatları ve çok sayıda vatandaş ile birlikte Belediye Başkan Mazbatasını almak için İlçe Seçim Kuruluna hareket ettiler.


Seçim Kurulunda Mazbatasını alan Belediye Başkanı Yaptırmış ve beraberindeki heyet Belediye Binasına geçerek Görevi önceki Belediye Başkanı Şenol Polat'tan devraldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.