İhlas Haber Ajansı

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Yaralı kaya kartalını jandarma ekibi kurtardı

Erzurum’da devriye gezen jandarma ekibi arazide yaralı kaya kartalı buldu.

Erzurum'da devriye gezen jandarma ekibi arazide yaralı kaya kartalı buldu.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı devriye ekiplerince, Aziziye İlçesi, Demirgeçit mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, arazide sol ayağından yaralı yetişkin Kaya Kartalı bulundu.


Yaralı kartal, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından muhafaza altına alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakılmak üzere teslim edildi.

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