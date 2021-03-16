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Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı

Konaklı Kayak Merkezi’ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için geldiği Erzurum’da 12 Ocak 2012 tarihinde tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu adına yarışma düzenlendi.

Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için geldiği Erzurum'da 12 Ocak 2012 tarihinde tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu adına yarışma düzenlendi.


Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası yarışmasının ilk etabı bugün Palandöken Kayak Merkezinde başladı. Türkiye Şampiyonasına 21 ilden 189 sporcu yarışıyor. Sporcular çocuklar ve büyükler olarak 2 kategoride yarışıyor. Turnuvanın final etabı ise yarın yapılacak.


Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto hava şartlarının olumsuz yönde olduğunu ifade ederek, “Bugün 21 ilden 189 sporcumuz Palandöken'de Aslı Nemutlu için yarışacak. Hava şartları bizi çok zorluyor. Yoğun bir kar fırtınası var o yüzden yarış pistimizin konumunu değiştirdik. Bu yıl çok zorlu bir yıl olsa da biz bu yarışmayı pandemi kurallarına dikkat ederek düzenliyoruz” dedi.

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