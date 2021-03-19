Yarışmacıların yarısı Erzurum'dan

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'ne davet edilen projelerin yüzde 48'i Erzurum'dan seçildi.

TÜBİTAK, 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularının 23 Şubat 2021 tarihinde tamamlanıp proje başvurularının ilgili jüriler tarafından ön değerlendirmeleri yapıldığını ve bölge değerlendirmelerine davet edilen proje sahiplerinin belirlendiğini açıkladı.

52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'ne davet edilen 10 ilden 180 projenin 86'sı, Erzurum'dan seçildi. Erzurum'dan bu sergiye 2018'de 29, 2019'da 25, 2020'de 33, 2021'de ise 86 proje davet edildi.

TÜBİTAK, bölge yarışmaları proje değerlendirmelerinin ise 25 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacağını ilan etti.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, geçen yıla oranla sergiye davet edilen proje sayısında salgın koşullarına rağmen büyük bir artış kaydedildiğini belirtip ilin gerek akademik gerek kültürel alanlarda büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini ifade etti. Kaygusuz, “Proje kültürünün okullarımızda yaygınlaştırılmasının bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

TÜBİTAK verilerinden elde edilen bilgiye göre; Meslek liseleri 27, İmam Hatip liseleri 19, Anadolu liseleri 18, Fen liseleri 11, Bilim ve Sanat Merkezi 7 ve Sosyal bilimler liseleri 4 projeyle sergiye katılacak.

TÜBİTAK 2204/A 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisine, Erzurum'dan Değerler Eğitimi alanında 15, Sosyoloji alanında 11, Türk Dili Edebiyatı alanında 11, Tarih alanında 9, Psikoloji alanında 8, Biyoloji alanında 7, Coğrafya alanında 7, Kimya alanında 6, Matematik alanında 5, Fizik alanında 4 ve Teknolojik Tasarım 3 olmak üzere toplam 86 proje kabul edildi.