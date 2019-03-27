Yaş ilerlemesi cildi sarkıtıyor

Dr. Hakkı İzmirli, yüz germe ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hakkı İzmirli, yüz germe ya da diğer adıyla ritidektomi ameliyatının, yüzdeki kırışıklıkları ya da yaşlanma sonucu oluşan sarkmaları tedavi eden en kapsamlı yaklaşım olduğunu ifade ederek, ”Hastanın ihtiyacına göre her yüz bölgesi ayrı ayrı değerlendirilir, yapılacak cerrahi girişim planlanır. Yüz germe ameliyatı ile yüz cildi altındaki gevşeyen dokular sıkılaştırılır, fazla cilt çıkartılır, yüz ve boyun cildi kaldırılarak asılır. Orta yüz, çene altı ve şakak bölgesindeki sarkmaları düzelterek yüz gençleştirmede “altın standart” olarak ününü korur. Yüzünüzün sahip olduğunuz genç ruhu ve enerji düzeyini yansıtmadığını düşünüyorsanız. Sigara kullanmıyorsanız. Yüzünüzdeki sarkmanın ve gevşek derinin size kariyer veya sosyal açıdan bir engel teşkil ettiğini tespit ettiyseniz. Yüzünüz yaşlanma belirtilerini gösteriyor ama cildinizin belli bir elastikiyeti varsa, bir gün aynaya baktığınızda yer çekiminin, güneş ışınlarının ve geçen zamanın sizden bir bedel almış olduğunu ve artık kendiniz gibi görünmediğinizi fark ettiyseniz yüz germe ameliyatı için uygun bir aday olabilirsiniz” dedi.

Dr. Hakkı İzmirli ritidektomi ameliyatının avantajlarını ve dezavantajlarını ise şöyle sıraladı:

“Avantajları:

Tek cerrahi girişimle yüzün birçok alanını düzeltme imkanı sağlar. 10 -15 yıl daha genç görünmenizi sağlar ve sonuçları 10 yıl ya da daha fazla sürebilir. Boyun ve çene hatlarınızı düzeltmede, diğer tüm tekniklerden daha iyi sonuçlar sağlayabilir.

Dezavantajları:

Yüz germe ameliyatı yaşlanmayı durdurmaz, yeni bir “siz” oluşturmaz, sadece daha genç görünmenizi sağlar.

Zaman geçtikçe yaşınıza ve cilt tipinize bağlı olarak, daha sonra ikinci bir işlem gerekebilir”

Yüz germe ameliyatı genel anestezi altında yapıldığını kaydeden İzmirli, ”Ortalama ameliyat süresi yapılacak işleme göre 3-5 saat sürer. Kesi, saçlı deri, kulak önünden başlar ve kulak arkasına dönerek oradan da saçlı deri içine uzanır. Ameliyat sonrası yüzde şişlik ve morluk olabilir. İlk 24 saat soğuk uygulama yapılması şişlikleri önemli ölçüde azaltır. 15-20 günde geriler. Uygun ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen hafif-orta ağrı olabilir. Özel bir bandaj sarılır. Gerektiği durumlarda içeride birikebilecek sıvıları dışarı atmak için dren dediğimiz plastik küçük tüpler yerleştirilir. Drenler 1-2 gün sonra çekilir. Hasta bir gün hastanede misafir edilir. 1 ay boyunca ağır aktivitelerden sakınılır. Kulak memesi etrafı, yüz ve boyunda birkaç hafta süren hissizlik olabilir, nadiren kalıcı olur. Hastanın 2-3 ay boyunca direkt güneşten korunması istenir. Tamamen iyileşme ve yüzün son şeklini alması 4-6 ayı bulabilir. Ameliyat sonrası ilk 4-6 hafta izleriniz biraz kırmızı ve sert görünebilir. Daha sonra kızarıklık kaybolur ve yumuşar. İz, yaklaşık 1 yıl sonra son halini alır. Genetik yapınız, cilt kaliteniz, rutin bakım ve kullanılan tekniğe göre sonuçların kalıcılığı değişir. Genellikle 5-10 yıl veya daha fazla sürebilir” ifadelerini kullandı.