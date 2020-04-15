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Yaşlı hastalar polisler tarafından hastaneye götürülüyor

ERZURUM (İHA) – İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Erzurum’da da kurulan "Vefa Destek Grubu" şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılamaya devam ediyor.

ERZURUM (İHA) – İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Erzurum'da da kurulan "Vefa Destek Grubu" şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılamaya devam ediyor.


Erzurum'da Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Destek Grubu, rahatsızlanan 65 yaş üstü vatandaşların talepleri üzerine ikametlerinden alınarak hastaneye götürüldü ve tedavi ettirildi.


Gerekli tedavileri yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Vefa Destek Grubu ekiplerince ikametlerine geri bırakıldı.

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