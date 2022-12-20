Yaşlı şahıs evinde ölü bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesinde yaşlı adamın evinde bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çaykara Caddesi Çakmaklar sitesinde 2. katta yalnız olarak yaşayan Osman Murat Özonur'un (63) evinden kokular gelmesi üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. Eve giden polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve girdi. Evde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Evde yalnız yaşadığı belirtilen Osman Murat Özonur'un apartman sakinleri yaşlı şahsın bir haftadır görülmediğini ve evden gelen kokulardan dolayı durumu fark ettiklerini anlattılar.

Polis ve sağlık ekipleri tarafından evden alınan Özonur'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlattı.