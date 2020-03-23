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Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor

Erzurum’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ koşuyor.

Erzurum'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' koşuyor.


Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılanıyor. Marketlerden yaptıkları gıda alışverişini kolileyip kapı kapı gezen grup üyeleri, ihtiyacı olan vatandaşlara kolileri dağıtıyor.

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