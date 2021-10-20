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Yavru ayılar sanayi sitesine indi

Erzurum’un İspir ilçesinde sanayi sitesine inen yavru ayılar cep telefonu ile görüntülendi.

Erzurum'un İspir ilçesinde sanayi sitesine inen yavru ayılar cep telefonu ile görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Gülhas Mahallesi'nde bulunan İspir Sanayi sitesinde görülen yavru ayılar esnaf tarafından görüntülendi. İş yerlerinin arkasında bulunan hurdalıktan duvara tırmanan yavru iki boz ayı boş arazide gözden kayboldu. Yavru ayıları görüntüleyen esnaf gülüşmeler eşliğinde ayıları izledi.


Tornacı Müslüm Seyrek'in işyerine giren yavru ayıları Salih Zeki Çetinkaya cep telefonu ile görüntüledi.

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