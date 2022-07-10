İhlas Haber Ajansı

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Yavru ayıların fotokapana takılan görüntüleri gülümsetti

Erzurum’un Olur ilçesinde bir vatandaş, doğaya yerleştirdiği fotokapan ile yavru ayıları görüntüledi.

Erzurum'un Olur ilçesinde bir vatandaş, doğaya yerleştirdiği fotokapan ile yavru ayıları görüntüledi.


Erzurum merkezine 178 kilometre uzaklıkta olan Olur ilçesinde yaşayan Ercan Polat isimli doğasever, ormana yerleştirdiği fotokapan ile yaban hayatını görüntülüyor. Polat'ın fotokapanına bu kez yavru ayılar yakalandı. Kendi aralarında oyun oynayan yavru ayıların hareketleri güldürdü. Bir yavru ayının iki ayağı üstünde durması ise güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

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