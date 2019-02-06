Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında Erzurum'da etkinlikler düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesiyle Erzurum'da trafikte yaya bilincinin oluşturulabilmesi için il genelinde 216 farklı noktada 709 polisin katılımı ile etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan etkinliğe katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, 2019 yılının İçişleri Bakanlığınca “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edildiğini dile getirerek, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yaya geçişlerindeki farkındalığı artırmak için böyle bir program düzenlediğini söyledi.

“Avrupa ülkelerinde gözlemlediğimiz sistemin Türkiye'de de uygulanabilmesini istiyoruz” diyen Vali Memiş, şöyle devam etti:

“Zaten trafik kanununda yaya geçitlerinde trafik ışığı olsun veya olmasın yayalarımız adım attığında aslında araçlar durmak zorunda. Fakat uygulamaya baktığımızda henüz bunu başarabildiğimizi tam manasıyla söyleyemeyiz. Onun için bugün bizde burada Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İl Emniyet Müdürümüzle, gençlerimizle ve öğrencilerimizle Erzurum trafiğinin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde uygulamaya başlayacağız. Ben buradan bütün şoförlerimize, bütün vatandaşlarımıza yaya geçitlerinde yayaları gördükleri anda tıpkı trafik kanununda olduğu gibi durmalarını ve yayaya öncelik vermelerini rica ediyorum. Bu uygulamayı öncelikle ikazlarla başlatacağız. Daha sonra gerektiği takdirde cezai müeyyide de uygulayacağız. Herkese kazasız güzel günler diliyorum. Herkese, daha çok trafikte kurallara uyduğumuz bir Erzurum ve Türkiye dilediğimizi ifade etmek istiyorum.”

Konuşmasının ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve görevli polisler sürücülere bilgi broşürleri dağıttı.