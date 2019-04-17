Yayladan Avrupa Şampiyonluğuna

Erzurum'da çiftçilikle uğraşan kick boks sporcusu Vedat Ağyürek, yaylada yaptığı antrenmanlarla Avrupa Şampiyonu oldu.

Erzurum'da çiftçilikle uğraşan 21 yaşında ki kick boks sporcusu Vedat Ağyürek, Avrupa Kupasına hayvanlarını otlatırken hazırlandı. Çiftçilikle uğraşırken aynı zamanda antrenmanlarını da yapan Ağyürek, Antalya'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupalarında 69 kilogramda Avrupa Şampiyonu oldu.

Yazları hayvan otlatan Ağyürek kışları ise Kars Kafkas Üniversitesinden Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Ağyürek'in en büyük hayali ise milli takım forması ile Türkiye'yi Dünya Kupasında temsil etmek. Yaylalarda hazırlanmanın zor olduğunu ama başarmak için çok çalıştığını ifade eden Ağyürek, "Arkadaşlarımdan görerek bu spora heveslendim ama ailem ilk olarak kabul etmedi. Ama ben hırs yaptım başladım. İlk aylarım zorlu geçti hem dağda yaylada çalışıyordum hem de antrenman yapıyordum bu da yorucuydu. İlerleyen zamanda ailem de bana destek verince dehada heveslendim. Hocamın da desteğiyle iyice bu spora kendimi verdim ve 2014 Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum. Yaylalarda ve dağlarda çalışmak zordu, yağmur çamur demeden çalıştım hedefimi başarmak için iyice hırslandım. Avrupa şampiyonu oldum ve şimdi Dünya Kupasında ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

Ağyürek, ayrıca 1 Temmuzda il kez Erzurum'da yapılacak olan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Erzurum'u temsil edecek.