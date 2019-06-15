Yaz aylarında kadın hastalıkları konusunda uyardı

Dr. Suzan Gençsoy, yaz aylarında aşırı sıcaklar ve fazla terleme, yetersiz hijyenik koşullarla birleşince jinekolojik problemlerin artmasına yol açabildiğini belirtti.

İdrar yolları enfeksiyonlarının yaz aylarında sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonları, 'üretra' adı verilen idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanaldan bakterilerin bulaşması ile oluştuğunu dile getiren Op. Dr. Suzan Gençsoy, “İdrar yolu enfeksiyonunun en tipik belirtileri, idrarı boşaltma sırasında veya sonrasında ortaya çıkan yanma hissi, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, idrarın bulanık ve kokulu olmasıdır. Tanı konulması ve tedavisi kolay olmakla birlikte, eğer ihmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Bu belirtilerle karşılaşıldığında mutlaka doktora gitmek gerekir” diye konuştu.

Op. Dr. Suzan Gençsoy, bu tür hastalıklara karşı nasıl önlem alınabileceği konusunad ise şunları söyledi;

“Temizliğinden emin olmadığınız havuzlara girmeyin, Mesanenizi sık sık boşaltın, Günde en az 2.5 litre su için.

Vajinal enfeksyonlar; Vajinada doğal ve yararlı bakterilerin yanısıra, uygun şartları bulduğu an baskın hale gelerek sağlık sorunlarına neden olabilen zararlı bakteriler de vardır. Bu patojen bakterileri harekete geçiren şartlar ise aşırı sıcak, terleme ve neme bağlı değişikliklerdir.. En sık görülen vajinal enfeksiyonlar arasında bakteriyel vajinozis ve mantar enfeksyonlarıdır. Bu enfeksiyonlar mantar hücreleri ya da bakterilerin aşırı üremesi sonucu ortaya çıkar ve genelde genital bölgede kaşıntı, yanma, rahatsızlık hissi, kızarıklık ve vajinal akıntı ile belirti verir. Tedavi edilmediği taktirde bu lokal vajinal enfeksiyonlar daha ciddi yumurtalık iltihaplarına kadar varan problemlere yol açabilmektedir.

İç giyiminize özen gösterin, pamuklu olanları tercih edin, sentetik ve dar olmamasına dikkat edin, Yaz aylarında giyiminizi tamamen pamuklu iç çamaşırlarından oluşacak şekilde ayarlamalısınız. Çok terlediğiniz durumlarda ise mutlaka pamuklu da olsa iç çamaşırınızı kuru olanla değiştirmelisiniz. Sentetik ve dar kıyafetler hava sirkülasyonunu önledikleri için , nem oranı yüksek seyreder ve kötü bakterilerin çoğalmasına sebep olurlar. Havuz ve denizden çıkınca duş alıp kurulanın ,asla ıslak mayo ile oturmayın. Havuz ve deniz suyu vajenin PH ortamını bozabilir ve enfeksiyonlara davet oluşturabilir. Sudan çıkınca hemen duş alıp kurulanmak ve kuru mayo veya iç çamaşırı giyinmek gerekir. Günlük pet kullanmak isterseniz yüzeyi pamuklu olanları tercih edin. Tampon kullanmak isterseniz sıkça değiştirmeniz gerekir. Havuzlara çok yoğun saatlerde girmemeye özen gösterin veya denizi tercih edin. Sıkça mantar enfeksiyonu olursanız diyet seçiminizde karbonhidrattan yoksun olanı tercih edin ve bolca probiotikler kullanın. Asla nemli havlu kullanmayın veya havlunuzu başka biriyle paylaşmayın.”