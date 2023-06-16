Yaz okullarına kayıtlar başladı

Erzurum GSİM'nin tüm tesislerinde Yaz Spor Okulları'nın kayıtları devam ederken, Yaz Spor Okulları için Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara da tanıtım broşürleri dağıtıldı ve afişler asıldı.

Hedef 50 bin çocuk ve gence spor yaptırmak

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yaz çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde tüm yıl boyunca devam eden GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarının tanıtım çalışmaları kapsamında eğitim öğretim sezonu kapanmadan ilimizdeki okullarda antrenörlerimiz aracılığıyla afiş ve broşür dağıtımları gerçekleştirildi. Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, bu yaz kent genelinde 50 bin çocuk ve gence spor yaptırmayı hedeflediklerini ve kış sporları, buz sporları ile diğer 29 spor branşında yaz spor okulları düzenleyeceklerini söyledi.

Tüm kurum kuruluşlara tanıtım broşür ve afişleri dağıtıldı

Kuran kurslarımızda, rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk esirgeme kurumlarımızda otobüs duraklarında, sokaklarda ve caddelerde afişler asılarak spor tesislerimizde tüm spor branşlarında uzman antrenörlerimizle ücretsiz spor eğitimlerinin verildiğinin duyuruları gerçekleştirildiğine dikkat çeken Çelebi, “Yapılan çalışmalar ile yaklaşık 50.000 öğrenciye ulaşarak çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, serbest zamanlarını sporla geçirmelerini sağlamak, kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ve yetenekleri doğrultusunda da kulüplerimize yönlendirerek milli sporcular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Resmi açılış 4 Temmuz'da

4 Temmuz 2023 tarihinde saat 14:00'da Yakutiye Spor Kampüsü Erzurum Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan resmi açılış töreni ile GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına start vereceklerinin altını çizen Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, “Yaza haraketli giriyoruz sloganıyla daha fazla çocuk ve gencimizin katılımını sağlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Üniversiteler, belediyeler, spor kulüpleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmalarımız sürdürülmekte olup; sporcu kayıtlarımızı yıl boyunca devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.