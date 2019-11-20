Yazar Burak Codur kitabını imzaladı

Yazar Burak Codur, tiyatro oyunlarını bir arada topladığı ''Perdenin Ardındaki Dünya'' isimli kitabının imza Erzurum MNG AVM'de gerçekleştirdi.

Yaklaşık dört saat süren imza günü geniş bir kokteyl ile başlarken programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İmza programına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mahmut Bektaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İcra Müdürü Erkan Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve eşi Prof. Dr. Serap Bulat, İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kerem Karabulut, Tapu Kadastro Vekil Müdürü Oktay Gül, Mobbing İle Mücadele Derneği Erzurum İl Başkanı Jale Alcan ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Seda Selçuk, Erzurum Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıkılmaz, Hedef Koleji Müdürü Mensur Tikici, TRT Sanatçısı Raci Alcan, Nefise Kıyıcı, Beyza Ersoy ve çok sayıda sanatsever katılım sağladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yazar Burak Codur'u tebrik ederken, Codur şu ifadeleri kullandı; ''Sanat yaşamın ta kendisidir. Bu düşünce ile sanatsız toplum olmaz, olmamalı diyerek özel bir imza gününe, imza atma adına burada olduğumu söyleyebilirim. Böyle güzel bir ortamda kitaplarımı imzalayarak bir süredir uzak kaldığım hemşerilerimle sohbet etme fırsatı buldum. Vatandaşımız tarafından ilgiyle karşılanmak elbette mutluluk verdi. Moral depoladık diyebilirim. Birbirinden kıymetli konukların ziyareti karşısında onur duydum. Özellikle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in İstanbul'da ki programından dönüp o yorgunluğu ile standı ziyaret etmesi beni oldukça sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyor, katılım sağlayan Başkanlara, Müdürlere, STK'lara, Sanatseverlere, bütün dostlara şükranlarımı sunuyorum.”