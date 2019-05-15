Yazıcı'dan Bahçeli'yi Öcalan ile ilişkilendirmeye çalışanlara sert cevap

MHP MYK Üyesi Ahmet Gökhan Yazıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Abdullah Öcalan ile ilişkilendirmeye çalışanlara sert bir yanıt verdi.

Yazıcı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Ülkenin İstiklali ve İstikbali beka sıkıntıları karşısında, onlarca yıl öncesinden her konuda haklı çıkan Ülkücü hareket ve bilge lideri Devlet Bahçeli 2007 yılında dört parçalı büyük Kürdistan'ın Türkiye ayağına mecliste başkaldıran kişi. 2011 yılında kuzey Irak, Suriye, İran ve Türkiye'de 4'lü saç ayağında kurulmaya çalışılan düz ovada siyaset yap naralarına karşı direnen. Dolmabahçe mutabakatını tarihe Gömen, Oslo görüşmelerini zihinlere hapseden, Habur trajedisini standup'e çeviren, açılım safsatası ile yeşeren Kürdistan hayallerini kursaklarında bırakan Devlet Bahçeli.

7 haziran seçimlerinde talep ettikleri toprakları sandıkta bölenleri 1 kasımda sandığa gömen Devlet Bahçeli. Devletin güzide kurumlarını terör yuvasına dönüştüren bölücü belediye başkanlarını ceza evine gönderen Devlet Bahçeli. Beraberinde meclisteki etekli ve kravatlı terörist artıkları vekilleri tek tek ceza evine yollayan Devlet Bahçeli. Açılım politikası şımarıklığı ve alçaklığı ile yollara barikatlar kuran, kimlik kontrolleri yapan, hendekler kazan, sivil mahkemeleri çalıştıran, nice askerimizi ve polisimizi şehit eden teröristleri ya mezara ya ceza evine yollayan Devlet Bahçeli.

Sınır ötemizde askerimizin kafasına çuval geçirenlere, atamız Süleyman Şah'ın mezarını bize taşıma zorunda bırakanlara bu gün kök söktüren ve terörün kökünü kazıyan Milli Devlet duruşunun mimarı Devlet Bahçeli.

Uluslararası operasyonlar ile ülke ekonomik krize sürüklendiği bir ortamda bulunduğu hükümeti bozup seçime götürüp ülkenin önünü açan Devlet Bahçeli. Ülkenin Cumhurbaşkanını seçemediği bir siyasi tıkanıklıkta meclise girip Cumhurbaşkanını seçtiren Devlet Bahçeli.

7 Haziran seçim başarısının ve kendisine vaad edilen makamların hülyasına kapılmayıp elinin tersiyle itip, kendisini ve siyasal hareketini riske ederek ülkeyi istikrara kavuşturmak için 1 kasım seçimlerini ve sonuçlarını hesap edebilen Devlet Bahçeli. Onlarca yıl öncesinden okyanus ötesi teröre ve uşaklığa dikkat çekip paralel terör belasından 15 Temmuz ve sonrası onurlu duruşu ile devleti ve yönetenleri ipten alan Devlet Bahçeli.

Onlarca yıllık Devlet ve Millet olma geleceğinden beslenen asil duruşu ile, ülkemizde kardeş kavgasının, kaos ve kargaşasının önünde elif gibi duran Devlet Bahçeli. Velhasıl ülkemizin ve milletimizin bir Irak, Suriye, Libya, Mısır, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerin ve liderlerinin akıbetine sürüklenmesinin önünde ki tek devlet adamı.

Devlet Bahçeli beyefendinin devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberlik duruşunun bırakın zekatı olmayı zerresi bile olamayacak olanlara, hasbel kader dün tedrisatından geçme şansını yakalayıp maalesef nasiplenemeyip, uluslararası etnik ve paralel taşeronlar ile aynı projelere alet ve figüran olan hanımefendilere ve beyefendilere önemle ve dikkatle atfederiz.

Zira bu milletin her daim güneşi olan Devlet Bahçeliyi balçıkla sıvayamazsınız ancak ve ancak balçık olup kalırsınız vesselam”