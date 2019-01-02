Yazıcıoğlu: “Seçimlerde 'bot' savaşlarına hazır olun'

Yurt dışından başlatılacak olan bot savaşlarına da dikkat çeken Yazıcıoğlu, ”31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, adayların açıklanması ile birlikte hummalı bir seçim sürecine başlandı. Bu seçimi diğerlerinden farklı kılacak olan nokta ise dijital çalışmalar. AK Parti bu çağı çoktan başlattı. Gereksiz bayraklama ve seçim otobüsleri yerine daha az bütçelerle daha çok kitleye ulaşmanın yolunun sosyal medya ve dijital platformlardan geçtiğini AK Parti gördü. Bu uygulamaları seçime girecek olan diğer partilerinde yapacağından şüphemiz yok. Ancak burada bazı yanlış uygulamalar seçmende karşıtduyguya yol açabilir. Sosyal medya üzerinden verilmek istenen mesajların dili çok daha farklıdır. Bunun için uzmanlardan yardım alınmalı ve gereksiz uzunluktaki mesajlardan kaçınılmalıdır. Bu önemli kararın ardından yurt dışı menşeli bot hesaplarında artacağını ön görüyoruz. Bu sebeple hem kullanıcılar hem de siyasiler çok şeffaf bir ortamda çalışmalarını sürdürmelidir. Yabancı ülkelerden başlatılacak olan bot savaşlarından ancak bilinçle baş edebiliriz. Kısacası siyasiler tarafından mesajlar kısalırken, vatandaşlar tarafından dikkatler artırılmalıdır.” diye konuştu.