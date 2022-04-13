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‘Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu

Bahar aylarının başlamasına rağmen Nisan ayında Aşkale’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Bahar aylarının başlamasına rağmen Nisan ayında Aşkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.


Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde yer yer köy yollarının kapanmasına neden oldu.


Etkili olan kar yağışı Erzurum'da “Yazın yağan kar başıma” türküsünü yaşattı.


Türkünün sözleri şöyle;


Burası Erzurum Gülüm


Günü günden kara


Bir sana hasretim


Birde gelmeyen Bahara


Yazın Yağar Kar Başıma

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