Yemekhanede çıkan yangın kontrol altına alındı, son durum havadan görüntülendi

Erzurum Valisi Okay Memiş tüm imkanlarını seferber ederek başarılı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Erzurum Atatürk Üniversitesinin merkez yemekhanesinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın biranda büyüdü. Alevlerin büyümesi sonucu ortaya çıkan dumanlar gökyüzünü sararken 22 araçtan oluşan itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık olarak 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, yapılan soğutma çalışmaları havadan görüntülendi. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş, yangını başarılı bir şekilde kontrol altına aldıklarını söylerken yapılan araştırmalar sonucu yaralı kimsenin olmadığını ifade etti.

“Tüm imkanlarımızı yangını söndürmek için seferber ettik”

Çıkan yangını şehirde bulunan tüm imkanlarla başarılı bir şekilde kontrol altına aldıklarını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Yaklaşık olarak 15 dakika önce sebebini bilmediğimiz bir şekilde Atatürk Üniversitesinin ana yemekhanesinde bir yangın çıktı. Bu yangın yemekhanenin çatısında çıktı. İlk başlarda küçük bir duman halindeyken bir anda alevler parladı ve tüm binaya yayıldı. Bugünde talihsizliğimiz rüzgarlı bir gün oldu. Hava durumu da bize zaten bildirilmişti bizde tüm ilçelerimize bildirmiş durumda bulunuyoruz. Yangının neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz ama önemli olan müdahalesidir. 112 ye gelen ihbardan sonra 6 dakika içerisinde ekiplerimiz yangına müdahale etmeye başladı. Emniyet birimlerimiz Büyükşehir ekiplerimiz ve itfaiye ve AFAD ekiplerimiz birlikte hemen müdahalede bulundular. İlk olarak birkaç araçla müdahale edildi şuanda ise 22 aracımız yangına müdahalede bulunuyor. Emniyetin TOMA araçları ve havaalanlarında ki itfaiyeler ve şehirdeki tüm araçlarımızla başarılı bir şekilde müdahalede bulunduk. Araştırmalarımıza göre içeride hiçbir vatandaşımız yok hiç yaralı yok. Bu yönde çok iyi bir şekilde müdahale ettik. Burası Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden ve ailelerimiz hiç endişelenmesin hiç kimse yaralı değil” dedi.