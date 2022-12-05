Yeni bir merkez daha hizmete girdi

Yeni Nesi Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle toplumsal katkı, eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme alanlarındaki başarısının yanı sıra öğrencilerinin en iyi şekilde eğitim almaları ve mutlu bir kampüs hayatı yaşamaları için projelerine devam eden Atatürk Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla öğrenciler için Garaj Okuma Salonu inşa edildi.

Daha önce üniversitenin araçlarının toplandığı alan olarak kullanılan ancak yapılan yeni araç işletme şubesi ile boşa çıkan bu alana konuşlanan Garaj Okuma Salonu toplam 3 bin metrekare kapalı alanda, aynı anda yaklaşık bin öğrenciye hizmet verebilecek. İçerisinde yapay zekâ ve robotik atölye, her biri yaklaşık 150 metrekare alana sahip 8 adet çalışma salonu, 14 metrekare alana sahip 2 adet mescit (bay-bayan), 52 metrekare alana sahip 2 adet WC (bay-bayan) ve 2 adet engelli WC bulunan okuma salonunda ayrıca, yaklaşık 400 metrekare alana sahip bir kantin yer alıyor. Yapım planında; bahçesinde sosyal yaşam alanları, çeşitli sportif faaliyetlerin yapılacağı sahalar ve dinlenme alanları da yer alıyor.

“Öğrencilerimizin Huzuru ve Mutluluğu Bizim Birinci Önceliğimiz”

Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen tüm projelerin, öğrencilerin daha rahat bir kampüs yaşamı sürmeleri için hazırlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bedenen ve zihnen rahat olan öğrencilerin başarıyı daha kolay yakaladıklarını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan ve öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gören okuma salonunun ardından yine önemli bir proje olan Garaj Okuma Salonunun yapım aşamasını tamamladık. Daima yenilemeyi ve geliştirmeyi hedeflediğimiz kampüsümüzde öğrencilerimizin rahatlıkla ulaşabilecekleri bir merkez tasarladık. Bu birimimizde öğrencilerimiz ders çalışıp sınavlarına hazırlanabilecek, çeşitli spor faaliyetleri yapabilecek ve dinlenme alanlarında boş vakitlerini değerlendirebilecek. Öğrenciyi merkezine alan ve onların mutluluklarını önemseyen bir yönetim anlayışıyla yapmış olduğumuz projelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sabah 9.00'da açılacak Garaj Okuma Salonu, akşam 23.00'a kadar öğrencilere hizmet verecek.