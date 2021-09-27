Yeni dönemin ilk dersini Rektör Bülent Çakmak verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk dersini ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak verdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi nedeniyle uzun süredir ara verilen yüz yüze eğitime Rektör Bülent Çakmak'ın Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde verdiği dersle yeniden başladı.

Yüz yüze yapılan ilk derste Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle sınıf ortamında bir araya gelen Rektör Bülent Çakmak: “Bir buçuk yıldır uzaktan eğitim modeliyle yürüttüğümüz eğitim öğretim faaliyetlerini uzun zamandır özlemini çektiğimiz yüz üze eğitime taşımanın mutluğu içerisindeyiz. Ancak geçirdiğimiz bu süreç bize gösterdi ki; artık dijital eğitim hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Biz de üniversite senatosu olarak yeni akademik yılda öğrencilerimizin verimli ve güvenli şekilde eğitim öğretim sürecini geçirebilmesi için Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) tavsiyesi üzerine derslerin yüzde 40'ının online yüzde 60'ının ise yüz yüze yapılmasını kararlaştırdık” dedi.

Geçtiğimiz yıl derslerin online ortamda yapılmasının bir kayıp olmadığını, aksine dijitalleşen dünyanın bir gerekliliği olduğunun altını çizen Rektör Bülent Çakmak: “Değişen eğitim paradigmasında yüz yüze eğitim olacak. Biz fakültelerde ihtiyacınız olan temel eğitimi vereceğiz. Fakat her şey yüz yüze eğitimle bitmiyor. Mezun olduğunuzda donanımlı bireyler olabilmeniz için sizlerin de kişisel gelişimine katkı sağlayacak dijital imkânlardan istifade etmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.