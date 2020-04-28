Yeni nefes kredisi başladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile oda ve borsaların katkılarıyla verilecek olan yeni Nefes Kredisi'nin işletmelere kullandırılmaya başlandığını duyurdu. Dünya ekonomilerini sarsan Covid-19 salgınının ülke ekonomisindeki etkisini sınırlandırmak için alınan tedbirlere, iş dünyasını temsil eden Oda ve Borsalar ile bunların üst kuruluşu olan TOBB da destek vererek, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması için yeni Nefes Kredisi uygulaması hayata geçirildi. Konuyla ilgili bilgi veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bu zor dönemde üretimi ve istihdamı desteklemek adına ellerini taşın altına koyduklarını ifade ederek şunları söyledi; “Geçtiğimiz yıllarda 6 kez uygulamaya konulan ‘Nefes Kredisi', bu dönemde de Covit-19'un iş dünyamıza etkilerini azaltmak için yeniden devreye sokuldu. TOBB'un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Dnzbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından imzalar atıldı. TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) Hazine desteğiyle kefil olacağı Nefes Kredisi'nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık 12 eşit taksitle yapılacak.”

“İlave maddi taminat ve ‘borcu yoktur' yazısı istenmeyecek”^

Başkan Yücelik ayrıca, imzalanan protokole göre, 3 milyon TL ve altı cirosu olan işletmeler azami 50 Bin TL, 3 Milyon TL ile 25 Milyon TL arasında cirosu bulunan işletmeler de 100 Bin TL kredi kullanabilmesine imkan tanındığını ifade ederek, “Başvuruda bulunan firmalardan, ‘SGK ve vergi borcu yoktur' yazısı ve ilave maddi teminat istenmeyecek. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin toplamda 6 milyar TL'nin üzerinde bir kredi hacmine ulaşmasını bekliyoruz. TOBB Nefes Kredisine ilk etaptan sonra kamu bankaları da Nefes Kredisi'nde devreye girecek. Ekonomimizi ayakta tutma ve güçlendirme çabalarına işvereninden, çalışanına ve bankalara kadar herkesin topyekün destek olması çok önemli İnşallah TOBB Nefes Kredisi de KOBİ'lerimize can suyu olacak, ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesinde katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.