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Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği kuraları çekildi

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Halı saha Futbol turnuvasının kuraları çekildi.


Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek Halı saha Futbol turnuvasına toplam 16 takım katıldı. Oltu kaymakamlığı Toplum merkezinde yapılan programda takım kuraları çekilirken Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Başkanı Emrah Ceylan takım sorumlularına turnuvanın kuralları hakkında bilgiler verdi.


Yaklaşık 160 sporcunun katılacağı futbol turnuvası dört grup halinde dörder takımdan oluşacak ve puan usulü ile gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek.


Oltulu vatandaşların her yıl yoğun ilgi gösterdiği bu turnuva önümüzdeki perşembe günü başlayacak ve Ramazan ayından hemen önce bitecek.

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