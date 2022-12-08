Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatlanmalarını sürdürüyor

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Adnan Bozan, beraberinde MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat ile birlikte İlçe teşkilatlarına bir halka daha ekledi.

Gerek şehir merkezinde ve gerekse ilçelerde saha gezilerini sürdüren Yeniden Refah partisi Erzurum İl Başkanlığı, bir yandan da İlçe Başkanlıklarını oluşturmak için gayret sarf ediyor. Yeniden Refahlılar bugün de Aşkale İlçesinde hem parti binasının açılışını yaptı hem de ilçede adeta gövde gösterisi yaptı. İlçe başkanlığının açılışında ise renkli görüntüler yaşanırken, gerek İktidar gerekse muhalefet partilerinin temsilcileri de açılışa iştirak ettiler. İlginin fazla olduğu açılışa MKYK Üyesi Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı ve Erzurum il Sorumlusu Sadık Çat, İl Başkanı Adnan Bozan İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları, Yakutiye, Aziziye, Horasan İlçe Başkanları da iştirak ederken, Aşkale Ak parti ilçe Başkanı MHP İlçe Başkanı CHP ilçe Başkanı İyi Parti ilçe Başkanı Saadet Partisi İlçe Başkanı ve Gelecek Partisi İlçe Başkanı da katıldı.

Duaların okunması ve kurban kesiminin ardından Açılış konuşmasını yapan Yeniden refah partisi Aşkale ilçe Başkanı Reşat Aksakal bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayarak açılışa icabet eden herkese teşekkür etti. İl Başkanı Adnan Bozan ise konuşmasında siyasi partilere birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İlçe binasının açılışından sonra ise Yeniden Partisi Erzurum İl yönetimi esnaf gezisi yaptı.