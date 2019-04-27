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Yeniköy'de Hatim programı

Aşkale’nin Yeniköy mahallesi Hz.

Aşkale'nin Yeniköy mahallesi Hz. Ömer Camii'nde Hatim programı gerçekleştirildi.


Camii Derneğinin düzenlediği Hatim programına Belediye Başkan Vekili Habip Bülbül , İlçe Emniyet Müdür Vekili Cesur Öner ,İl ve İlçe Meclis üyeleri İlçe Müftüsü Rahmi Sancar , Cami Dernek Başkanı Mehmet Polat ve Vatandaşlar katıldı.


Hatimde Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından ilahiler ve dua edildi.


4 yıl önce hizmete giren Hz. Ömer Camii'nde her yıl geleneksel olarak Hatim duaları yapılıyor. Program sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.

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