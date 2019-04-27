Yeniköy'de Hatim programı

Aşkale’nin Yeniköy mahallesi Hz.
Aşkale'nin Yeniköy mahallesi Hz. Ömer Camii'nde Hatim programı gerçekleştirildi.
Camii Derneğinin düzenlediği Hatim programına Belediye Başkan Vekili Habip Bülbül , İlçe Emniyet Müdür Vekili Cesur Öner ,İl ve İlçe Meclis üyeleri İlçe Müftüsü Rahmi Sancar , Cami Dernek Başkanı Mehmet Polat ve Vatandaşlar katıldı.
Hatimde Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından ilahiler ve dua edildi.
4 yıl önce hizmete giren Hz. Ömer Camii'nde her yıl geleneksel olarak Hatim duaları yapılıyor. Program sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.