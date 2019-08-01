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Yerde bulduğu Ebabil kuşuna sahip çıktı

Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu, Erzurum’da Abdulsamet Pehluvan adında bir vatandaş tarafından bulundu.

Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu, Erzurum'da Abdulsamet Pehluvan adında bir vatandaş tarafından bulundu.


Kur'an-ı Kerim'de de adından söz edilen, ender kuşlardan biri olan Ebabil kuşu gece gündüz sürekli havada uçuş halinde olduğundan yerde çok nadir görülüyor.


Erzurum'da evine giderken yol kenarında Ebabil kuşunun çırpındığını gören Abdulsamet Pehluvan, Ebabil kuşu olduğunu anlayınca çok şaşırdı. Pehluvan ardından kuşu bir kutunun içine koyarak evine götürdü ve orada besledi.


Ebabil kuşu bulan kişilerin bir yıl boyunca işinin rast gideceğini bir yerden okuduğunu ifade eden Pehluvan, “Eve giderken yerde çırpındığını gördüm. İlk yarasa zannettim korktum sonra Ebabil olduğunu fark ettim. Eve götürdüm besledim. Veterinere getirdim tedavisini yaptırdım şimdi Orman Müdürlüğüne teslim edeceğim. Önceden bir yerde okumuştum. Ebabil kuşu bulanların 1 yıl boyunca işleri rast gidiyormuş, mutlu oluyormuş diye inşallah öyle olur” dedi.


Pehluvan ardından Ebabil Kuşunu tekrar doğaya salınması için Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

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