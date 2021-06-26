Yeşeren Hayatlar Projesi ile umutlar yeşerdi

Sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Yeşeren Hayatlar” projesi ile engelsiz yaşam ve bakım evinde yaşayan bireylere kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir peyzaj düzenlemesi hazırlandı.

Atatürk Üniversitesi, ülkemizdeki açık ve yeşil alanların ‘Engelli Dostu' çözümler üretilerek planlanması ve tasarlanması konularında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, proje danışmanı Doç. Dr. Aslıhan Esringü ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlik ile engelsiz yaşam ve bakım evinde yaşayan bireylere rehabilitasyon kapsamında kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla bir peyzaj düzenlemesi hazırladılar.

Proje Danışmanı Esringü: “Ekibimizle birlikte düzenlediğimiz peyzaj alanı engelli kardeşlerimize hem görsel şölen oluşturdu hem de toprakla iç içe birkaç gün geçirdiler. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz peyzaj alanı aynı zamanda engelli kardeşlerimize kendi elleriyle oluşturdukları bir alan bıraktı. Bu düşünceyle etkinliğimize katılım gösteren ve bizlere destek veren herkese şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Herkesin Gönül Rahatlığı İle Tercih Edeceği Bir Üniversitedir”

Projede emeği geçen öğretim üyeleri ile öğrencilere ve destek veren paydaş kurumlara teşekkür eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: “Atatürk Üniversitesi olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tüm bileşenlerimizle birlikte önemli gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin neticesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle layık görüldük. Atatürk Üniversitesinin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversite olduğu böylece tescillenmiş oldu. Atatürk Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri gerek sosyal sorumluluk gerekse bilimsel anlamda elinden gelen gayreti göstermeye devam etmektedir. Bu vesileyle engelsiz yaşama katkı sunan ve özel gereksinimli kardeşlerimizin rehabilitasyon sürecine destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.