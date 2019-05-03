‘Yeşil Sahalarda Zeka Oyunları Parkuru' Erzurum'da

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yerelde yürütmüş olduğu, Gençlik ve Spor Akademisi etkinliklerinde, Proje Koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu ve Eğitmen Havva Şeker'in eşliğinde gönüllülerle hazırlanan, Yeşil Sahada Zeka Oyunları parkuru ile Tatbikat İlkokulu öğrencileri birbirleriyle yarıştı.

Eğitmen Havva Şeker'in hazırladığı ve Zeka oyunları ile hem daha hızlı düşünme hem de sosyal alan ve iletişimde daha çok güçlenmeleri amaçlanan gençler, ‘Yeşil Sahada Zeka Oyunları' parkurunda birbirleriyle yarıştı. Spor parkurlarında, çabukluk, sürat, beceri ve hızlarını ölçen gençler, penaltı atışları yapıp, badminton oynandı.

Proje koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu, Projedeki amaçlarının, Gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini artırmak olduğunu söyledi. Taşkesenoğlu, 8 aydır süren erğitim sürecinde bu projeye, Sevgi evleri, Afganlı çocuklar, dezavantajlı mahalle öğrencileri, köy okulları ve Erzurum Merkez'de bulunan okul öğrencilerinin de dahil edildiğini belirtti.

Eğitmen Havva Şeker, "Çocuklar enerjilerini okul dışında bir ortamda ve onlar için çok daha etkili bir alanda atmalı. Bunu bugün sahaya girdiklerinde 'Bu alan bizim' diyerek vücut dilleriyle bize gösterdiler. Sınıf ortamından uzak, doğayla iç içe olmak istiyorlar. Burada hem yapılandırmacı eğitim gerçekleştirerek öğrencilere dokunuyoruz, hem de oyun sahalarını genişleterek amaçlanan hedefe bilinçli, sorumlu, eğitimli birey ve gençler hedeiyoruz. Çocuklar zeka oyunları ile hem daha hızlı düşünüyor hem de birlikte ortak paydada hareket ediyorlar. Sosyal alanları ve iletişimleri daha çok güçleniyor. Gözlerindeki parıltı her şeyin göstergesi, çok mutlular, sadece kendilerine, kendilerini ifade edecek bir alan ve iletişim odağı istiyorlar. Bu şekilde yeni nesiller yetiştireceğimize daha çok inanıyorum" dedi.