Yetenekli ressamlar Forum Erzurum'da ödüllerini aldı

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum'un bu yıl “hareketli yaşam” temasıyla düzenlediği 23 Nisan resim yarışmasının kazananları belli oldu. Minik ressamların katıldığı yarışmada yaş gruplarının birincileri, 18 Mayıs'ta Forum Erzurum'da gerçekleştirilen törende ödüllerini teslim aldı.

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum'un her yıl çocuklar tarafından heyecanla beklenen 23 Nisan resim yarışması sonuçlandı. 21-22 ve 23 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen, “hareketli yaşam” temalı yarışmaya 5-8 ve 9-12 yaş gruplarındaki çocuklar katıldı. Forum Erzurum'un Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Lisesi, 19 Mayıs Ortaokulu, T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği yarışmanın ödül töreni, 18 Mayıs'ta Forum Erzurum'da gerçekleştirildi.

Forum Erzurum 23 Nisan resim yarışması kapsamında her iki yaş kategorisinde seçilen birincilere akıllı saat, ikincilere bisiklet, üçüncülere 100 TL değerinde Funky Park oyun kartı ve mansiyon ödülü alanlara ise 25 TL değerinde Funky Park oyun kartı hediye edildi.

Hediye kazanan minikler şöyle sıralanıyor:

5-8 yaş grubu birincisi Ayşe Melis Akbulut, ikincisi Taha Yiğit Muhaciroğlu, üçüncüsü ise Mustafa Babacan oldu. 5-8 yaş grubu mansiyon ödülleri Yağmur Çalbay, Busenaz Zehra Bayrak, Zehra Reyyan Üçkaç ve Ahsen Zümra Paylan'a verildi.

9-12 yaş grubunda ise birinci Hira Özbaş, ikinci Doğa Serap Bingöl ve üçüncü Fuat Terzi olarak belirlendi. 9-12 yaş grubu mansiyon ödülleri Ruhet Sena Koçal, Elif Sıla Güney, İrem Akın ve Melike Kübra Çakar'ın oldu.