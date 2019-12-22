Yeterlilik belgesi olmayan sat?c?lardan ev almay?n

Erzurum'da emlak da mesleki yeterlilik kapsam?nda uygulama ve teori s?nav? d?zenlendi. Konut almak ve satmak isteyenlerle ilgili al?nan karar gere?ince, mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan ki?iler emlak pazarlama ve sat?? faaliyetlerinde bulunamayacak.

Amerika ve Avrupa ?lkelerinde oldu?u gibi T?rkiye'de de emlak da mesleki yeterlilik s?navlar? yap?l?yor. Bu kapsamda Erzurum'da da uygulama ve teori s?nav? ger?ekle?ti. ?stanbul Mesleki S?nav Merkezi taraf?ndan y?r?t?len s?navlara ?ok say?da emlak sat?c?s? kat?ld?.

Erzurum Emlak M??avirleri Dernek Ba?kan? B?nyamin Canlar, ?31 A?ustos 2020 itibariyle ?Mesleki Yeterlilik Belgesi' olmayan emlak??lar faaliyetlerine devam edemeyece?ini belirterek, ?'5 Haziran 2018 ?ncesinde hem oda kayd? hem vergi levhas? kayd?, hem de Halk E?itim Merkezlerinden emlak??l?k alan? ile ilgili al?nan kurs sertifikas?n? ibraz edemeyen t?m emlak??lar?n ?Mesleki Yeterlilik Belgesi? almas? gerekiyor. Bu kapsamda 31 A?ustos 2020 itibariyle mesleki yeterlilik belgesi almayan ki?iler emlak pazarlama ve sat?? faaliyetlerinde bulunamayacakt?rlar. Vatanda?lar?n mutlaka emlak al?rken yetki belgesi olan emlak??lar? tercih etmeleri gerekiyor'' dedi.