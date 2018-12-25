Yılbaşı gecesinin sonunda çorba içmeyi ihmal etmeyin

Fevzi Özgönül, “Özellikle yılbaşı gecesini fazla kaçıracak olanlar mutlaka gece sonunda çorba içmelisiniz” dedi.

Dr. Fevzi Özgönül, "Yeni yılın ilk sabahı dinlenmiş, dinç ve canlı kalkın. Tüm yıl öyle dinç yaşamak istiyorsanız yılbaşı akşamından itibaren de beden aklınızı kullanmaya devam edin" diye konuştu.

Dr. Fevzi Özgönül, yılbaşı gecesi yemeği hakkında şu bilgileri verdi:

“Bir söz vardır alışverişe aç giderseniz, lüzumsuz birçok şey alırsınız aynı şekilde yılbaşı akşamı da yemeğe aç oturursanız çok fazla yiyip akşam uyuyamazsınız ve sabah çok yorgun kalkarsınız. Bu yüzden yılbaşı akşamı eğer yemeğe gidecekseniz önce hafif bir kahvaltılık yapmak uygundur. Akşamüzeri içtiğimiz çay ve kahve yanında yılın son atıştırmalığı olarak arzu ettiğiniz her türünü yiyebilirsiniz. Meyve canınız çekiyorsa akşam tercih etmek yerine yanında yoğurt ile öğünde yemenizde yarar var. Meyveyi akşam tercih ederseniz gece rahat uyuyamazsınız. Akşam yemeğinde yılbaşı ritüellerinden ödün vermeyin fakat aceleniz de olmasın. Ertesi gün baş ağrısız ve dinlenmiş olarak kalkmak istiyorsanız acele yemeyin. Akşam zeytinyağlı yemekleri, etli yemekleri, hindiyi, iç pilavı, yoğurtlu mezeleri, çerezi serbestçe, çok aşırıya kaçmadan yemenizde bir sakınca yok. Çerez seçiminde mideyi rahatlatan beyaz leblebiden arada tüketmek aşırı yemek isteğini de frenleyecektir."

Gecenin mümkünse bir çorba ile sonlandırmanın hem bütün gece yenilen yemeklerin daha kolay sindirilmesini hem de daha rahat uyumayı sağlayacağını kaydeden Dr. Özgönül, çorba olarak işkembe, mercimek veya domates çorbası terciler arasında olabildiğini söyledi.