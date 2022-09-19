Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan ‘Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı' Erzurum'da başladı. Tatbikat ilk gününde nefesleri kesti.

Seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacını taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen tatbikat çerçevesinde askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan yedek personellere, er, erbaş, astsubay ve subaylara "silahaltı" daveti ulaştırıldı. Davet üzerine karargâha gelen yedek personellere yenilikler tanıtılarak, çeşitli eğitimler verildi.

Erzurum 109'ncu Topçu Alay Komutanlığında icra edilen tatbikatta TSK ile birlikte hareket etmek amacıyla 11 kamu kuruluşu yer alırken, çadırlar bölgesinde 188 yedek personelin ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 94 çadır, kantin ve yemek ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir alan oluşturuldu.

109'ncu Topçu Alayı General Fikret Esen Kışlası'nda basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, brifing toplantısıyla başladı. Daha sonra ise birliklerine katılan yedek yükümlülere, uzman personel tarafından bir savaş halinde tam donanımlı hale getirilmeleri amacıyla yeni ekipman, araç gereçler ile silahlar tanıtıldı. Son olarak poligonda silah atışı yapan yedek personel atış eğitimleri aldı. Tatbikat 23 Eylül Cuma günü sona erecek.

Savaş durumuna en iyi şekilde hazır olabilmenin barış döneminde yapılan seferberlik tatbikatlarıyla mümkün olduğunu belirten 109'ncu Topçu Alay Komutanı Topçu Albay İlkay Günay, “Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı'nın amacı ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesidir. Ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferber olma hazırlıklarıyla mümkündür. Seferberlik eğitim ve tatbikatları seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu, özel kurum ve kuruluşları ile silahlı kuvvetler arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi, yedek personellerin eğitilmesi ve hazır hale getirilmesi amacıyla icra edilmektedir. Yedek personelin birliğin kadro ve sefer görevine uygun olarak eğitilmesi, seferde kullanacağı silah, teçhizat araç ve malzemenin bilincinin sağlanmasıdır. Zırhlı araçların taşıyıcı araçlara yüklenmesi ve taşınmasına muhtemel sorunların belirlenerek, bunlara yönelik tedbirler alınması, tahsis edilen araçların kadro görevlerine uyumu ve yükleme planlarının denenmesi, kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla birlikte işbirliği koordinasyonlarının denenmesi ve geliştirilmesi gibi maddeler ile hazır hale gelmek amaçlanmaktadır. Düzenlenen tatbikat 23 Eylül Cuma günü sona erecektir. İçinde bulunduğumuz General Fikret Esen Kışlası'nda teslim alma kurulu oluşturulmuştur. Gelecek olan personellerimizi eğitmek ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kollar oluşturuldu” dedi.