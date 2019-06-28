İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldırım düşmesi sonucu camiinin minaresi hasar gördü

Erzurum’un Olur ilçesinde Merkez Cami’sine yıldırım isabet etmesi sonucu minaresi ve ses sistemi hasar gördü.

Erzurum'un Olur ilçesinde Merkez Cami'sine yıldırım isabet etmesi sonucu minaresi ve ses sistemi hasar gördü.


Dün akşam saatlerinde Erzurum'un Olur ilçesinde etkili olan sağanak yağmur öncesi Merkez Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu cami minaresi zarar gördü.


İmam Mustafa Kırmacı, “Camide iken yaşanan olayda minarenin kubbesinde kısmen hasar oluştu ve kubbedeki taş parçaları bahçeye düştü. Minare ve camideki ses sisteminin de zarar gördüğü olayda yaralanan olmadı. Minareye yıldırım isabet ettiği esnada deprem sandım camiden çıktım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.