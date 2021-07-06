Yıldız boksörler ringde nefes kesti

Erzurum Boks İl Temsilciliği tarafından planlanan ve 3 gün sürecek turnuvaya 14-17 yaş grubu 100 sporcu katılıyor. Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar 16 sıklette devam ediyor. Boksörler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Erzurum Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan yaptığı açıklamada, “Şu anda Erzurum Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen Üst Minikler Erzurum İl Birinciliği devam ediyor. Burada dereceye girecek boksörler 11-16 Temmuz'da Sakarya'da yapılacak Üst Minikler Türkiye Şampiyonası ön elemelerine katılacak. Sakarya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da derece giren sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda ilimizi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar. Uzun bir aradan sonra ringlerde gonk çalınmasını özlemiştik. Yaşanan pandemi inşallah son bulur ve normal hayata geçeriz” diye konuştu.