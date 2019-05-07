Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halkla buluşuyor

Erzurum Forum Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, ziyaretçilere günlük hayatlarını kolaylaştıracak sosyal konular hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme yapmak amacıyla bir stand açıldı.

Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölümlerinin seçip hazırlamış olduğu konular arasında; Adalet bölümünün hazırladığı aile içi iletişim ve çocuk, Pazarlama ve Perakende bölümünün hazırladığı tüketici hakları ve sorumlulukları, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri bölümünün hazırladığı internetin güvenli kullanımı, Muhasebe ve Finansman bölümünün hazırladığı finansal okuryazarlık konuları anlatılarak alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler üzerinde sosyal farkındalık oluşturuldu. Öğrenciler anlatım yaparken ziyaretçilere bu belirli alanlarda herhangi bir bilgisi olup olmadığı soruldu. Anlatım sırasında konular örneklerle desteklenerek daha anlaşılır hale getirildi. Hazırlanmış olan broşürler ziyaretçilere verilerek konuların kalıcılığı sağlandı.

Standtan ayrılan ziyaretçiler her gün denk geldikleri ancak tam olarak bu konular hakkında ne yapılması gerektiğini bilmedikleri sorunlar karşısında, bilgilendirilmiş olundu.