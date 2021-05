Yılmaz Vural: “Hakem hatalarının başımıza iş açtığı bir sezon geçirdik”

Süper Lig'in 40. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vural, “Maçın toplamına bakıldığında maç öncesi rakibin çok ofansif oynayacağını düşünmedik. Alacağı bir puan bile buradan diğer maçlarda şansını artırabilirdi. Dolayısıyla maçın başlamasından itibaren 1, 8, 30 ve 45+1. dakikalarda 4 tane ciddi pozisyon oldu. Hatta bir golümüz oldu. Yine kırılma noktamız oldu. Oynuyor, gol atıyorsunuz, ofsayt kararı verilene kadar geçen süre 5 dakika. Dolayısıyla başladığımızda tempoyu yeniden getirmek mümkün olmadı. Sonrasında rakibin de 16 ve 42. dakikada iki pozisyonu vardı. İkinci yarı başladı, bizim 5 pozisyon, rakibin 4 pozisyonu oldu. Sonuç olarak rakip 67. dakikada attığı golle, bizim oyun içerisinde yaptığımız tüm hamlelere rağmen üçlü savunmaya döndük, 2 santrfor oynatmaya çalıştık. Pozisyon da bulmamıza rağmen topu kaleye gönderemezseniz tabii ki istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. 1-0 kaybettik. Şansımızı kaybettik mi? Umut var. 40 puan yapabilirsek Alanya ile. Rakiplerimiz olan Kayseri ve Ankaragücü'nün maçları da kolay maçlar değil. Kayseri, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynuyor. Siz kazanıp o ikisini kaybederse ikili averaj daha iyi. Olabilir olması da mümkün olaydır. Maçı kazanmak için oynayacak Başakşehir takımın böyle sonuç alması yadırganmaz. Fenerbahçe'nin yukarıdaki şansı devam ediyor ve Kayseri'nin beklediğimiz 40 puanda kalması mümkün olabilir. Ankaragücü'ne gelince son maçlarını kaybettiği için demorolize olmuş durumda. Oynayacağı rakip Kasımpaşa. Kasımpaşa hala derin nefes alamadı. Son maçını Alanya ile oynayacak acaba diye düşünüyorsunuz. Alanya'nın 5'incilik şansı devam edecek olursa o maçta çok hedefli bir takımla oynamış olur. Beklediğimiz 40 puanda kalması mümkün olabilir ve Ankaragücü'ne gelince son maçlarda sırasıyla hep kaybetti. Demoralize olmuş bir ekip ve oynayacağı ekip Kasımpaşa. Kasımpaşa hala derin nefes alamadı. Son maçını Alanya ile oynayacak evinde. Alanya'nın 5.'lik şansı devam edecek olursa o maçta da kazanacaksa o maçta çok hedefli bir takımla oynamış olur Ankaragücü. Futbolda her şey var son dakikada şampiyon olmuş takımlar var umudu kesmişken. Dolayısıyla ben kendi adıma oyuncularımı 3 gün sonraki maça hazırlamaya çalışacağım ve ben 40 puan yapalım düşeceksek öyle düşelim diye düşünenlerdenim. Maçı buraya gelmeden yayıncı kuruluşta tekrar izledim; nasıl bir ofsayt bilmiyorum, 5 dakikada karar verildi demek ki. Çok kritik bir pozisyon. Karara her taraftan bakılıp incelenmeye çalışılıyor. Murat'ın içeri girip rakiple mücadelesine Murat'a omzuyla müdahalesi var, düşüyor buna müsaade var mı içeride. Böyle bir şey var mı, bu penaltı verilebilir olur. Ama ne derseniz deyin atı alan Üsküdar'ı geçti. Dolayısıyla Erzurumspor olarak bir sürü hakem hatalarının başımıza iş açtığı bir sezon geçirdik. En azından ben 10 maçta, her maçta bir hakem hatasından kaynaklı çok kritik kararlar verildiğini söyleyebilirim. Sonuç olarak ben hala düşmeyi kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmadığını futbolda sürprizlerin olası olduğunu matematiksel şansın devam ettiği sürede de olayı bırakmamamız gerektiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.