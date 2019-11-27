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Yiyecek bulamayan boz ayılar çöplüğün müdavimi oldu

Şenkaya’da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükte karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.

Şenkaya'da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükte karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.


Şenkaya'daki çöplük, kış aylarında boz ayıların uğrak yeri oldu. Yiyecek bulma telaşındaki aç ayılar, her akşam ilçe çöplüğünün yolunu tutuyor. Ayıları izlemek için araçları ile çöplüğe gelenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayılar ise gelenlere aldırış etmeden karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.


Üstelik çöplüğün müdavimi yalnızca ayılar değil. Tilkiler ve kurtlar da beslenmek için çöplüğe geliyor.


Öte yandan ayıları izlemek için Şenkaya'ya çevre illerden gelenlerin olduğu öğrenildi.

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