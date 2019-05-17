“YÖK 100/2000 öğrenci buluşmalarının” 3.'sü, Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

Son olarak Antalya'da gerçekleştirilen ve 3.'sü 20 Mayıs tarihinde Erzurum'da, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan YÖK 100/2000 Doktora Burs Programına, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile bölge üniversite rektörleri ve çevre üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 300 bursiyer öğrenci iştirak edecek.

Buluşma toplantısında, “YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri Olmak” ve “Deneyimler ve Tavsiyeler” başlıklı bölümlerde öğrenciler ve ilgili akademisyenler tarafından burs projesine ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade eden konuşmalar gerçekleştirilecek.

Durum Değerlendirmesi Sunumu ve Soru-Cevap-Görüş Oturumu ile tamamlanacak YÖK 100/2000 öğrenci buluşmasının ardından, Atatürk Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda, YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında, toplantıya katılan rektörlerin de yer aldığı bir toplantı gerçekleştirilecek.