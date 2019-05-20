‘YÖK 100/2000 Öğrenci Buluşmaları'nın üçüncüsü Erzurum'da gerçekleşti

YÖK tarihinde ilk kez uygulanan “YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı” kapsamında, devlet üniversitelerinde doktora eğitimi alan öğrencilerle buluşma organizasyonunun üçüncüsü Erzurum'da gerçekleşti.

Devlet üniversitelerinin doktora programlarında öğrenim gören ve/veya görecek öğrencilerin belirlenip, burs programıyla desteklendiği , “YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı” projesinde “Temel Bilimler ve Mühendislik”, “Sağlık”, “Sosyal Bilimler” ile “Mimarlık ve Tasarım” dan oluşan 4 ana başlık altında, 100 tematik alanda, öğrencilere destek veriliyor.

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefi doğrultusunda, doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması için, burs programlarına önem verildiği belirtilen toplantıda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan projeyi anlattı.

“Türkiye'yi yarına hazırlayacak YÖK 100/2000 projesiyle ülkeyi, ilk 10 büyük ülke arasına görmeyi hedefliyoruz” diyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Lisansüstü eğitim özellikle Doktora eğitimi yolundaki son projeler bizleri heyecanlandırmaktadır. Yüksek öğretim tarihimiz açısından çok önemli bir proje olan ve gelecekte ülkemizin üniversitelerinde ihtiyaç duyulan kamu ve özel sektörde nitelikli insan kaynağının sağlanması çok önemli katkısı olacak, 100 önemli disiplinler arasında 2 bin kişiye burs programı olan YÖK 100/2000 projesiyle, Türkiye'mizin kurulacak kendi referans çerçevesiyle bilimsel alanda söz sahibi olacak bir seviyeye ulaşacaktır. YÖK 100/2000 projesini büyük bir heyecanla karşıladık ve süreçleri yakından takip ediyoruz. Bu projenin, geleceğinin bilim hayatını şekillendireceği ve üniversitelerde bilimsel kalitenin yükselmesinde itici güç olacağının bilincindeyiz” dedi.

Türkiye'nin, öğrenci sayısı bakımında Avrupa'nın en önde gelen ülkesi durumunda olduğunu dile getiren YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Kalkınmış ülkeler arası doktora öğrencilerini arttırabilmek için burs programları düzenliyoruz” dedi.

100/2000 projesinin bir prestij projesi olduğunu dile getiren YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündoğan, Kendi beyin gücüne dayanan bir Türkiye için, burs programındaki doktora alanları düzenlediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesinde organize edilen toplantıya Artvin Çoruh, Erzurum Teknik, Fırat, Iğdır, Karadeniz Teknik, Recep Tayyip Erdoğan, Van Yüzüncü Yıl, Anadolu, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan Binali Yıldırım, Gümüşhane, Kafkas, Munzur ve Muş Alparslan Üniversitelerinin Rektörlerinin yanı sıra YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında eğitim gören yaklaşık üç yüz bursiyer öğrencide katıldı. Bölge üniversitelerinin mevcut durumlarının ele alındığı program da, Üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu tez çalışmalarının tanıtımları da yapıldı.