Yok olmaya yüz tutan davul fırıncılığı onun ellerinde yaşıyor

Erzurum'da yok olmaya yüz tutan mesleklerden davul fırıncılığı, Ebubekir Daşdan'ın ellerinde yaşamaya devam ediyor. Daşdan, kendisinden sonra bu mesleği yapacak kimsenin kalmadığını söyledi.

Kavaflar Caddesi'nde mütevazı bir dükkanı olan Ebubekir Daşdan (36), yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan geleneksel davul fırını üretimi yapmaya devam ediyor. Daşdan, baba mesleği olarak başladığı işini çok sevdiğini belirterek, çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin sona ereceğini ifade ediyor. Erzurum'un geleneksel fırını olan davul fırında ise birçok yemek yapılabiliyor. Şu anda sadece üç ustanın kaldığı davul fırıncılığının en genç ustası ise Ebubekir Daşdan olarak biliniyor. Erzurum halkı tarafından hala talep edilen davul fırının yapımı ustaların bir gününü alırken, fiyatları ise ortalama 350 lira ile 450 lira arasında değişiyor.

“Çırak yetişmemesi nedeniyle ustalar dükkan kapatıyor”

Davul fırının son haline gelene kadar geçtiği aşamaları anlatan Ebubekir Daşdan, “Benim bildiğim kadarıyla davul fırının Erzurum'daki mazisi 80 yıl geçmişe dayanıyor. Bizim mesleğimiz talep azaldığı için ve çırakta yetişmemesi sebebiyle çoğu usta dükkanı kapatıp gidiyor. Babam beni başkasının yanına bırakmadı kendisi yetiştirdi ve mesleği öğretti. Mesleğimi de seviyorum ama okusaydım daha iyi olurdu. İlk olarak davulun üst ve alt kısımdaki sıvama işlemleri yapılıyor. Daha sonra kapak, kasnak, iç tabla, üst tabla gibi parçaların kesimleri yapılır. Kesimi yaptıktan sonra vida yerlerini delip davulu bir bütün haline getirecek şekilde birleştiriyorum. Bir davulu yapmak bir gün sürüyor. Bundan birkaç sene önce talep çok azdı, vatandaşlar hep farklı markalardaki fırınlara yöneldi. Görünüm olarak da çok lüks görünmediği için talepler gerilemişti” dedi.

“Erzurum fırınının yerini hiçbir şey tutmuyor”

Yöresel yemekleri davul fırın kadar hiçbir fırının güzel yapamayacağını ifade eden Daşdan, “Farklı markalardaki fırınlar kullanıldıktan sonra davul fırının değeri daha çok anlaşıldı. Bizim Erzurum fırınının yerini hiçbir şey tutmuyor. Bu fırında Erzurum yöresel yemeklerinin çoğu yapılabiliyor. Bu fırının üzerine hiçbir fırın daha güzel yapamaz bu yemekleri. Davul fırın yapan üç usta kaldık. Diğer ustaların yaşları ilerlemiş durumda bulunuyor. En genç aralarında ben kaldım ama zaman geçtikçe bu meslek sona erecek gibi görünüyor. Fırınlarımız 380 liradan başlıyor, 480 liraya kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.