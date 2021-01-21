Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı

Yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için seferber olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait iş makinesi Tekman kırsalında yoldan kayarak kara saplandı. Şiddetli fırtınanın yaşandığı bölgede kara saplanan iş makinesini kurtarmak için seferber olan ekipler uzun uğraşlar sonunda iş makinesini saplandığı bölgeden çıkarmayı başardı.

Tekman ilçesine bağlı Taşkesen Mahallesi Hacimeter mezrasının yolunu açmaya çalışan ekip fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadı. Yolun alt tarafına düşen greyder Büyükşehir Belediyesi ESKİ iş makinasının yardımı ile uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerde çıkarıldı. Ancak çalışma esnasında fırtına çalışanlara zor anlar yaşattı.