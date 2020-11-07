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Yol kenarındaki anne ve yavru yaban keçileri ilgi odağı oldu

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı mahallesindeki asfalt kenarında otlayan yaban keçiler doğanın güzellikleri olarak adlandırılıyor.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı mahallesindeki asfalt kenarında otlayan yaban keçiler doğanın güzellikleri olarak adlandırılıyor.


Yoldan geçen sürücüler anne ve yavru yaban keçileri görünce durup izleyip yollarına öyle devam ediyorlar. Fuat Demir, “Yusufeli'nden gelirken Ormanağzı köyünde yol kenarında yaban keçileri gördük. Arabamızı park edip doya doya baktık inşallah av sezonda bunlara kimse mermi atmaz bunlar doğamızın harikası” dedi.

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