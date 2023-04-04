Yola düşen taşlar kazaya neden oldu: Otomobil bariyerlere çarptı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yola düşen taşlar nedeniyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak dururken, otomobil göle uçmaktan son anda kurtuldu.

Erzurum-Artvin Karayolu üzerinde Uzundere ilçesi sınırlarında yola düşen taşlar nedeniyle 2 araç kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Artvin - Hopa istikametine gitmekte olan 34 NL 7450 plakalı araç sürücüsü Metin Tayişir yola düşen taşların üzerinden geçti. Aracın lastikleri, jantları ve tamponu parçalandı. Duramayacağını anlayan Tayişir aracı bariyerlere sürterek durdurabildi. Bariyerlerin parçalanmaması ise aracın göle düşmesini önledi.

Kazanın ardından köy hizmetlerine ait bir kamyonet de, taşlara çarparak 2 lastiğini parçaladı. Sürücüler kazayı yara almadan, maddi hasarla atlattılar. Kamyonet olay yerinden kaldırılırken saatler sonra çekici ile Tayişir'in şirket aracıda kaldırıldı.

Bölgede kayalar ve ufak çaplı taşlar yüzünden her yıl onlarca yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geliyor.