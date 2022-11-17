Yolculara çarpmamak için tırıyla bariyerlere çarptı

Erzurum'da buzlanma nedeniyle oluşan zincirleme kazada 5 araç çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Tır şoförü Vecdi Karaboğa ise yolda duran vatandaşlara çarpmamak için bariyerlere çarparak durdu.

Erzurum-Pasinler karayolu Hamamdere mevkiinde gerçekleşen kaza edinilen bilgilere göre, buzlanma nedeniyle oldu. Sabah saat 7.30 civarında gerçekleşen kazada otobüs ile kamyon buzlanma nedeniyle çarpıştı. Çarpışma sonrası M.T kontrolünde olan 61 S 7513 plakalı otobüsteki yolcular aşağıya indi. Daha sonra arkalarından gelen 33 AHN 471 plakalı tır yolda bulunan yolculara çarpmamak için bariyerlere ve yol kenarında bulunan kamyona çarparak durabildi. Yolda gerçekleşen kazayı geç fark eden 25 HH 346 plakalı aracın şoförü Z.A da arkadan tıra çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Öte yandan zincirleme gerçekleşen kazada 5 kişi yaralanırken otobüs şoförü M.T ise ağır yaralandı. Kaza sonrası Otobüsün içinde sıkışan M.T itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan H.Y, Ş.T, F.B, V.B ve M.T'yi hastaneye götürdü. Kaza sonucu yolda oluşan araç yoğunluğu sonrası trafik polisleri karayolunda önlem aldı.

Yolculara çarpmamak için bariyerlere çarptığını belirten tır şoförü Vecdi Karaboğa, “Ben yolda giderken karşıdan gelen araç bana selektör yaptı kaza var diye bende firene bastım ama yollarda buzlanma olduğu için duramadım. Baktım otobüsteki yolcularında hepsi inmiş durumda. Yolculara çarpmamak için bariyerlere vurdum. Daha sonra otobüsün çarpıştığı kamyona arkadan ben vurdum. Ben otobüse çarpmadım onlar kamyonla çarpışmış. Sağa doğru kaçacaktım ama yolcular komple aşağıdaydı. Onlara çarpmamak için bariyerlere girdim” dedi.