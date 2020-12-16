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Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu

Erzurum’da etkili olan sis ve buzlanma beraberinde kazaları da getirdi.

Erzurum'da etkili olan sis ve buzlanma beraberinde kazaları da getirdi. Yolda kayarak refüje çıkan tır, trafik ışıkları ve yön tabelalarına çarparak durdu.


Erzurum şehir girişinde meydana gelen trafik kazasında, Pasinler istikametinden Erzincan istikametine seyreden 27 EE 305 plakalı tır yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asri Mezarlık kavşağında refüje çıkarak trafik ışıklarına çarpıp durabildi. Yolun trafiğe kapanmasına neden olan kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, polis yolda güvenlik tedbiri aldı. Yol üzerinde bulunan trafik ışıkları ve yön tabelalarının devrildiği kaza sonrası tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğun sis ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

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