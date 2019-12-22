Yolun kar??s?na ge?mek isteyen ??renci, kazada hayat?n? kaybetti

Erzurum’da yolun kar??s?na ge?meye ?al??an Servet Abrac? (19) isimli ?niversite ??rencisi, hafif ticari arac?n ?arpmas? sonucu hayat?n? kaybetti.
Erzurum'da yolun kar??s?na ge?meye ?al??an Servet Abrac? (19) isimli ?niversite ??rencisi, hafif ticari arac?n ?arpmas? sonucu hayat?n? kaybetti.
Edinilen bilgilere g?re kaza, d?n ak?am 20.50 s?ralar?nda Aziziye il?esindeki Nurettin Top?u ??renci Yurdu ?n?nde meydana geldi. Kald??? yurttan ??kt?ktan sonra yolun kar??s?na ge?mek isteyen Atat?rk ?niversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi 1'inci s?n?f ??rencisi Servet Abrac?'ya, Erzurum'dan Aziziye il?esi y?n?ne giden E.?. y?netimindeki 25 DZ 604 plakal? hafif ticari ara? ?arpt?.
?arpman?n ?iddetiyle yola savrulan Abrac? olay yerinde hayat?n? kaybederken, polis olayla ilgili tahkikat ba?latt?.