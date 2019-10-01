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Yöresel lezzetler Kars'ta tanıtıldı

Kars Valiliği himayesinde, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kars Ticaret Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen “Yöresel Peynirler Kars Buluşması”nda, KUDAKA koordinasyonunda bölgenin marka değeri taşıyan yöresel ürünleri tanıtıldı.


Kars Valiliği önündeki tören alanında gerçekleştirilen ve 20'yi aşkın ilden yöresel peynirlerin tanıtıldığı etkinliğe, kamu, STK ve sektör temsilcileri ile vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Peynir konusunda farkındalık yaratma, sinerji oluşturma, peynirlerin bilinirlik düzeylerinin arttırılması, marka oluşturma ve pazarlama gibi kavramların pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, yöresel peynircilik paneli ile başladı. Panelde, dünyada ve Türkiye'de yöresel peynircilik, coğrafi işaretler, yöresel peynirciliğin sosyal, kültürel ve iktisadi temelleri gibi konular ele alındı.


Yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda katılım sağlanan etkinlikte; KUDAKA koordinasyonunda bölgede faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları işbirliğiyle bölge tanıtım standı da yer aldı. Organizasyona bölgeden katılan yerel firmalar, hazırlanan stantta bölgenin geleneksel gıda ürünlerini sergiledi. İki gün süren etkinlikte standı ziyaret eden katılımcılara çeşitli ikramlar yapılarak bölgenin marka değeri taşıyan yöresel ürünleri tanıtıldı.

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