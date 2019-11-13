Yöresel mangala oyunu çocuk evlerinde projesi

Serkan Aziz Ceyhan ve Serdar Asaf Ceyhan kardeşler öncülüğünde İstanbul'da kurulan Mangala Oyunu Derneği, Mangala Oyununu yaygınlaştırmak için geniş kapsamlı çalışmalar yapıyor.

Ceyhan, mangalanın çocukların zekâ gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, eğitim faaliyetlerinin 21 il ve 25 merkezde gerçekleştireceklerini söyledi.

Cayhan, unutulmaya yüz tutan zekâ oyunu Mangala'yı yeniden canlandırmak ve geniş kitlelere yaymak için projenin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci ise çocukların farklı alanlarda eğitimini önemsediklerini belirterek, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim sonunda, katılımcılara sertifika verildi.