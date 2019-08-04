Yücelik ailesinin mutlu günü

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in oğlu Ahmet Yücelik, Doç. Dr. Sezin Palabıyık'la dünya evine girdi.

Genç çiftin düğün töreni, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğün töreninde Ahmet-Sezin çiftinin nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, önceki dönem Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Adnan Yılmaz, Kutlucan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kutlucan, Çimse-İş Genel Başkanı Zekeriye Nazlım, eski Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, eski Gümrük Müsteşarı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Terken Baydar yaptı.

Nikah törenin ardından çiftin evlenme cüzdanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok tarafından gelin Sezin Yücelik'e verildi. Mutlulukları gözlerinden okunan gelin ve damat daha sonra ilk dansı yaptı. Erzurum bar ekibinin gösterisiyle renklenen düğünde Erzurum türküleriyle eğlenen davetlilere gelin ve damadın aileleri ve arkadaşları da eşlik etti.

Erzurum ve şehir dışından gelen davetlilerin yanı sıra, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları, eski MHP Milletvekili Cezmi Polat, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, kamu kurumlarını amirleri ve ETSO meclis üyeleri de Yücelik ve Palabıyık ailelerinin mutluluklarını paylaştılar.